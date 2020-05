Auxílio de R$ 600: Caixa contrata 4,8 mil vigilantes para evitar aglomeração na porta das agências

A Caixa está contratando cerca de 5 mil funcionários para reforçar o atendimento durante o período de liberação do auxílio-emergencial do Governo Federal. A maior parte é de vigilantes para organizarem as filas e evitarem aglomerações na porta das agências da Caixa. De acordo com o presidente da instituição, Pedro Guimarães, 90% do pagamento do benefício está sendo feito por meio da Caixa, o que justifica o reforço. Os outros 10% estão sendo viabilizados por Banco do Brasil e outras instituições.

De acordo com Pedro Guimarães, a maior parte das contratações é de vigilantes. "Nó já contratamos dois mil vigilantes de 2.800 que tinhamos decidido há dez dias atrás. Hoje, decidimos contratar mais dois mil", disse pedro Guimarães durante live no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube na tarde desta sexta (1º).

Além dos vigilantes, o presidente da Caixa anunciou que também foi definida hoje a contratação de mais 500 recepcionistas. "Um reforço ao redor de 5.500 pessoas durante esses três meses, seja do lado de fora com esses vigilantes para focar na organização das filas, seja para entender as demandas", disse.

Pedro Guimarães também anunciou que cinco caminhões da Caixa vão operar nas regiões do País para atender localidades nas quais as agências não dão conta. "Vamos focar no Nordeste, regiões mais carentes", detalhou.

Calendário

Confira abaixo o calendário com as datas para pagamento:

Informais e cadastrados no CadÚnico

Primeiro pagamento até 17 de abril pelo mês de aiversário. Correntistas do Banco do Brasil e poupadores da Caixa recebem já quinta-feira (09)

Segundo pagamento: 23, 24, 25, 27, 28 e 29 de abril pelo mês de aniversário

Terceiro pagamento: 26, 27, 28 e 29 de maio pelo mês de aniversário

Bolsa Família

Recebem no calendário já utilizado para o benefício

Não existe prazo para efetuar o cadastramento. Independentemente do momento que a pessoa realizar o cadastro, ela terá direito a três pagamentos.