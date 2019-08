Aumento de voos em Fortaleza não reflete em passagens mais baratas para Europa; entenda

A ampliação da malha aérea entre o Ceará e a Europa ainda não possibilitou uma queda razoável nos preços das passagens. Uma pesquisa realizada diretamente nos sites de companhias, que operam entre Fortaleza e cidades como Lisboa, Paris e Amsterdã, constatou que o valor dos bilhetes para viagens entre setembro e outubro deste ano continua acima de R$ 3 mil, na maioria das companhias.

A exceção é a emergente Cabo Verde Airlines que faz voos entre a Ilha do Sal e Lisboa, Paris e Milão, com saídas três vezes por semana da Capital.

Nem mesmo a adição de frequências diárias da Air France-KLM (3 voos para Paris e 4 para Amsterdã), que designou de hub ou centro de conexões as operações conjuntas com a Gol a partir de maio do ano passado, conseguiu tornar os preços atrativos aos olhos do consumidor médio.

Dólar e preços dos combustíveis como impeditivos

Nos meses iniciais do hub, com aviões praticamente lotados, o grupo franco-holandês comercializava bilhetes entre R$ 2,4 mil e R$ 2,8 mil, dependendo da tarifa e do período do voo.

Entretanto, a prática de preços neste patamar não é vista com tanta regularidade na comparação com 2018.

O dólar e os preços dos combustíveis no mercado internacional em alta facilitaram esse incremento nos preços. No entanto, vale ressaltar que a companhia é isenta de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do querosene de aviação aqui no Ceará.

TAP ainda não enxerga a concorrência

Outro desapontamento em relação aos preços é a portuguesa TAP. Reclamação recorrente de brasileiros e europeus pelos altos valores dos bilhetes, a TAP parece que ainda não percebeu a concorrência. Pelo menos não na prática.

A companhia continua cobrando mais de R$ 3 mil por passagens de ida e volta entre Fortaleza e Lisboa - um voo intercontinental que dura míseras 7 horas. Entre o fim de setembro e o início de outubro, o preço chega a quase R$ 4 mil.

Voando com aeronaves não tão novas - para ser brando nas palavras - a TAP está utilizando atualmente aviões de uma companhia espanhola, a Wamos Air, uma vez por semana em Fortaleza.

Não apenas aqui. A TAP está voando alguns dias na semana para Belém e Natal. As três cidades são menos merecidas. A portuguesa opera os novíssimos Airbus 330Neo em São Paulo e às vezes em Brasília e Salvador. Fortaleza, por enquanto, fica de fora.

Enquanto isso, os passageiros cearenses comem Baião de Dois com linguiça na Wamos Air nos voos noturnos. Foi o que relatou uma passageira à reportagem. Vale ressaltar que a espanhola opera entre as duas cidades enquanto durar a alta estação do verão europeu.

Air Europa tem promessa de voos mais baratos

Falando em espanhola, a nova promessa no Ceará é a Air Europa. Com negociações avançadas, - pelo menos é o que diz o Governo do Estado - a empresa parece que não tem prazos para iniciar os voos. Aguardando aviões novos, a companhia desconversa sobre as operações em Fortaleza. Não diz quantos voos por semana, nem quando começam as vendas, muito menos confirma que vai voar para cá.

A Air Europa tem a promessa de oferecer voos mais baratos. No entanto, dependendo da tarifa escolhida o passageiro não tem direito a despachar mala, a não ser que pague um valor mais alto. Para exemplificar, pesquisa direta no site da Air Europa mostrou que uma viagem de ida e volta entre Recife e Madri - voos diretos - entre o fim de setembro e início de outubro sai por mais de R$ 3,5 mil na tarifa mais básica, aquela sem direito ao despacho de mala.

É o preço que pode chegar em voos ida e volta de estados do NE vizinhos e cidades europeias

No levantamento feito pela reportagem, para o mesmo período, os valores dos voos da Air Europa com saídas de Fortaleza e conexão em São Paulo, Recife ou Salvador, não saem por menos de R$ 6 mil, incluindo apenas a taxa de embarque.

Ainda é cedo para saber ao certo qual será a média de preços com as frequências diretas. Mas é praticamente indiscutível que o consumidor vai ficar refém dos preços elevados, que aqui consideramos na faixa de R$ 3 mil.

Condor encerra operações no CE e Lufthansa

Já sobre a Alemanha, a Condor está encerrando os voos em Fortaleza. A aérea vai deixar de voar para Frankfurt a partir de 25 de setembro. A empresa já chegou a operar dois voos semanais entre as cidades e cogitou voar entre a Capital e Munique, algo que nunca aconteceu.

Sem ligação direta para a Alemanha nos próximos meses, o que se ouve nos bastidores é a chegada da Lufthansa.

Fontes do mercado e outras próximas ao Governo dizem que há negociação.

A Lufthansa é considerada uma das melhores companhias do mundo. Seu principal hub, em Frankfurt, é a sede da Fraport, a mesma que administra o Pinto Martins e que supostamente deveria encabeçar a prospecção de novos voos.

Neste caso, não se sabe ao certo quem são os principais negociadores, se concessionária ou Governo. No entanto, não há prazos ou indícios mais sólidos sobre a chegada da aérea ao Estado.