Atividades turísticas no Estado têm alta de 1,2% em outubro

As atividades turísticas no Ceará aumentaram 1,2% na passagem se setembro para outubro. Em comparação com outubro do ano passado, a alta chegou a 2,4%, de acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada esta quinta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A média de 2,4% ficou abaixo da variação nacional, que chegou a 4,2%. Ainda assim, o resultado cearense ainda foi melhor que os estados do Nordeste inclusos no levantamento. A Bahia apresentou avanço de 2% e Pernambuco, de 0,5%. O Rio de Janeiro registrou o melhor resultado do País (9,7%).

Já no acumulado do ano, o Ceará assume a ponta dos serviços turísticos, com alta de 5,6%, o melhor resultado para o mês desde 2014 (16,4%). Em seguida, aparecem São Paulo (5%) e Espírito Santo (3%). A média do Brasil ficou em 2,5% de janeiro a outubro.

Os serviços turísticos prestados no Estado geraram um aumento de receita nominal de 1,4% em outubro em relação ao obtido em igual mês do ano passado. De janeiro a outubro, o crescimento alcança 7,6%, segundo o levantamento do IBGE.