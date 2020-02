Atividade econômica no Nordeste cresce 0,2% no trimestre até novembro, diz BC

A atividade econômica da região Nordeste avançou 0,2% no trimestre encerrado em novembro, ante o trimestre finalizado em agosto, quando também havia registrado alta de 0,2%, considerando a série dessazonalizada. A informação é do Boletim Regional do Banco Central, divulgado nesta terça-feira, 18.

Segundo o BC, "a atividade econômica no Nordeste tem apresentado ritmo de expansão mais lento do que as demais regiões do país, repercutindo a incipiente recuperação da produção industrial e o baixo dinamismo do mercado de trabalho".

A instituição pontuou ainda que "a atividade econômica do Nordeste mostra recuperação bastante gradual, com elevada ociosidade do mercado de trabalho".

"Em paralelo, observa-se maior vigor das operações de crédito no segmento de pessoas físicas e melhora nas expectativas dos consumidores e dos empresários, com reflexo nas vendas do comércio", informou o BC.

O BC divulga o Boletim Regional em Recife (PE). No documento, a análise da atividade nas regiões leva em conta os dados até novembro deste ano.