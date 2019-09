Atividade econômica cai 0,16% em julho ante junho, com ajuste, diz BC

Após avançar 0,34% em junho (dado revisado), a economia brasileira teve baixa em julho deste ano. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) cedeu 0,16% em julho ante junho, na série com ajuste sazonal, informou nesta sexta-feira (13), a instituição.

O índice de atividade calculado pelo BC passou de 138,33 pontos para 138,11 pontos na série dessazonalizada de junho para julho. Este é o menor patamar para o IBC-Br com ajuste desde maio deste ano (137,86 pontos).

A contração do IBC-Br foi maior do que a mediana das estimativas do mercado financeiro consultados pela reportagem. O levantamento indicava desde uma queda de 0,40% até uma alta de 0,60%, o que gerou mediana negativa em 0,08%.

Na comparação entre os meses de julho de 2019 e julho de 2018, houve alta de 1,31% na série sem ajustes sazonais. Esta série encerrou com o IBC-Br em 142,95 pontos em julho, ante 141,10 pontos de julho do ano passado.

Trimestre

O Banco Central informou também que o IBC-Br registrou alta de 0,91% no acumulado do trimestre encerrado em julho, na comparação com os três meses anteriores (de fevereiro a abril), pela série ajustada.

O índice acumulou alta de 1,54% no trimestre até julho ante o mesmo período do ano passado, pela série sem ajustes sazonais.

No ano até julho, o IBC-Br acumulou alta de 0,78%. O porcentual diz respeito à série sem ajustes sazonais. Pela mesma série, o IBC-Br apresenta alta de 1,07% nos 12 meses encerrados em julho.

Conhecido como uma espécie de "prévia do BC para o PIB", o IBC-Br serve mais precisamente como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses. A projeção atual do BC para a atividade doméstica em 2019 é de avanço de 0,8%.