Assembleia da Avianca com credores é cancelada por falta de quórum

A assembleia da Avianca Brasil com seus credores, agendada para as 14h desta sexta-feira (29), foi cancelada por falta de quórum na categoria das empresas de pequeno porte.

A segunda convocatória está programada para o dia 5 de abril, quando a reunião deverá acontecer, independentemente do número de credores que comparecer.

Na quinta (28), a companhia aérea não obteve consenso entre as arrendadoras de aviões e componentes de aeronaves às quais deve dinheiro, um revés que pode, segundo pessoas familiarizadas com o caso, dificultar a aprovação do plano de recuperação por parte dos credores.

Na manhã desta sexta, a Sumisho, que arrenda um motor de avião à aérea, obteve liminar na Justiça para retirar o equipamento por inadimplência.

Proposta da Azul

A Avianca assinou no dia 11 de março um acordo para vender uma parte da empresa para a concorrente Azul.

A proposta, que pode estar em xeque com a perda de aeronaves, envolve o repasse de 30 aviões, 70 slots (autorização de pousos e decolagens) e certificado de operador aéreo por US$ 105 milhões (R$ 406 milhões).

Os ativos ficariam reunidos sob uma estrutura conhecida como UPI (Unidade Produtiva Isolada), fazendo com que a dívida não seja assumida pela Azul.