Aracati terá mais duas novas usinas de energia eólica

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) autorizará a instalação e operação de duas novas usinas de energia eólica em Aracati. Os pareceres técnicos favoráveis ao empreendimento foram aprovados nesta quinta-feira (14) durante uma reunião virtual do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Coema).

As usinas compõe o Complexo Eólico Ventos do Icapuí e São Felício, da Central Eólica São Felício. O empreendimento está projetado para ocupar 22,28 hectares e será composta por 25 aerogeradores, com potência de 86,6 megawatts.

A energia elétrica a ser produzida está contratada pela Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), com início da entrega previsto para janeiro de 2022.