Aprendizado contínuo

Dedicação e qualificação são requisitos básicos para quem pretende alcançar o sucesso profissional, sem falar na importância de aprender com quem tem experiência, tornando esse processo contínuo ainda mais rico. Com esse propósito, a Unifametro, por meio de sua área de Pós-Graduação, realiza amanhã (dia 21), às 08h30, a palestra “O que é preciso fazer para se tornar um profissional de sucesso”, a ser proferida por Geraldo Luciano, Vice-Presidente de Investimentos e Controladoria e Diretor de Relações com Investidores do Grupo M. Dias Branco. O evento será no Salão Nobre, em seu mais novo campus em Fortaleza, o Carneiro da Cunha, no bairro Jacarecanga.

“Constantemente proporcionamos aos nossos alunos e ao público externo eventos como feiras, workshops e palestras. Sempre somando conhecimento e agregando valores. Por ano, chegamos a proporcionar mais de 300 eventos entre os cursos de graduação e pós-graduação. Contamos também com o Programa de Monitoria e Iniciação Científica (PROMIC) que proporciona à comunidade acadêmica o exercício científico que integre a teoria, o método e a criatividade, como práticas acadêmicas essenciais para a produção do conhecimento e do entendimento da realidade, assim como para a melhoria da qualidade do ensino e da formação profissional e cidadã do corpo discente, na busca da consolidação de uma educação superior de excelência.”, informa a professora Christianne Melo, Reitora da Unifametro.

A palestra é destinada ao público em geral, não só os alunos, mas também terá a participação de jornalistas e formadores de opinião, além de representações de classes e de entidades ligadas a setores importantes da economia.

Palestrante

Com uma conceituada atuação nos meios empresariais, Geraldo Luciano Mattos Júnior ingressou no Grupo M. Dias Branco no ano 2000, exercendo a função de Assessor da Diretoria. Ele ocupou este cargo até 2003, quando foi nomeado Diretor de Finanças, e desde 2006 ocupa as posições de Vice-Presidente de Investimentos e Controladoria e de Diretor de Relações com Investidores.

Ao longo desses anos, Geraldo Luciano contribuiu para o crescimento do Grupo M. Dias Branco, líder nacional na fabricação e venda de biscoitos e massas. A companhia, com sede em Fortaleza, possui 15 unidades industriais e 37 filiais comerciais em diferentes Estados do país e gera mais de 16 mil empregos diretos.

Pós-Graduação

Com 17 anos de atuação, quatro campi em Fortaleza e um campus em Maracanaú e outro em Cascavel, a Unifametro tem mais de 30 cursos graduação e outros 42 de Pós-Graduação. O corpo gestor, que acompanha o desempenho de quase 10 mil alunos e o trabalho de mais de 700 colaboradores diretos, é formado por Antonio Colaço Martins Filho, Chanceler da Instituição; Christianne Melo, Reitora; Denise Maciel, Pró-Reitora Acadêmica, e Edson Ronald, Diretor Administrativo-Financeiro.

Iniciativa da Pós-Graduação da Unifametro, a palestra “O que é preciso fazer para se tornar um profissional de sucesso” é um dos momentos de aprendizado proporcionados pela instituição aos seus alunos, que dispõem de qualificada infraestrutura para sua formação. “Estamos em um mercado cada vez mais desafiador, e à medida que o tempo passa, essas dificuldades só aumentam. E isso é o que nos motiva, e nos dá a oportunidade de formarmos profissionais cada vez mais preparados para o mercado, o que é o nosso principal foco”, explica Christianne Melo, Reitora da Unifametro.

A Unifametro oferece cursos de Pós-Graduação nas áreas de Direito, Educação, Estética, Gastronomia, Gestão e Negócios, Saúde e Tecnologia, em seus campi de Fortaleza e Maracanaú.

Serviço

Palestra "O que é preciso para se tornar um profissional de sucesso".

Terça, dia 21 de Maio de 2019. De 08h30 às 11h.

Insrições no site http://unifametro.edu.br/sucesso/