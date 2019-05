Após saída da Avianca, Juazeiro do Norte ainda não tem voos comercializados

Os voos da companhia Rota do Sol, entre Fortaleza e Juazeiro do Norte, inicialmente marcados para o dia 13 de maio, ainda não estão sendo comercializados. De acordo a companhia, as rotas precisam de autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O órgão, contudo, afirmou, por meio de nota, que não há nenhum pedido de voo da aérea para operar no percurso.

"Adicionalmente, informamos que para operar voos de Ligação Aérea Sistemática, a empresa precisa submeter o pedido à Anac", informou o órgão.

Há uma semana, a companhia Rota do Sol anunciou três voos semanais entre Juazeiro do Norte e Fortaleza. Na mesma ocasião, a companhia informou que os bilhetes já estavam sendo comercializados. Entretanto, nesta quinta-feira (9), a empresa afirmou que não está vendendo passagens neste percurso no momento.

"Sobre a informação de que a empresa estaria comercializando os bilhetes, a Agência vai verificar se a informação procede. Caso seja verdadeira, a empresa será oficiada para prestar esclarecimentos", informou a Anac.

A frequência entre as cidades foi disponibilizada como uma solução para preencher o espaço deixado pela companhia Avianca, que encerrou os voos que ligavam a cidade no sul do Ceará a Fortaleza em abril.

Os voos, que serão realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sairão do Aeroporto de Fortaleza às 9h rumo ao Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro do Norte. O caminho inverso ocorrerá às 18h, com destino à Capital. A aeronave utilizada para a operação da rota conta com 18 poltronas, e o preço do trecho custa inicialmente R$650.

Fluxo

No ano passado, o aeroporto de Juazeiro do Norte totalizou 563.548 embarques e desembarques, demonstrando um crescimento de 3,92% em comparação com 2017 (542.280 embarques e desembarques).

Durante a alta estação de 2018, o terminal da cidade chegou a registrar até 18 operações, entre pousos e decolagens comerciais, diariamente.

A Avianca era responsável por cerca de 60% das rotas no Aeroporto de Juazeiro do Norte. Sem as operações da companhia, o terminal ainda possui voos diários para Recife e Campinas, pela Azul, e Guarulhos (SP), pela Gol.

Em junho e julho, a Azul vai realizar voos de alta estação. No próximo mês, a companhia terá quatro voos semanais entre Fortaleza e Juazeiro do Norte. Em julho, será um voo diário com destino à Capital cearense.

A companhia Gol também já anunciou quatro voos semanais entre as duas cidades. No entanto, não há um prazo para as operações iniciarem.

Negociações

Nesta quinta-feira, autoridades locais de Juazeiro do Norte se reuniram com representantes da Azul e da Gol, em São Paulo. De acordo com o deputado Pedro Bezerra, que acompanhou as reuniões, a Azul reiterou o compromisso de operar as rotas de alta estação e que está interessada em tornar o voo regular a partir de agosto.

O deputado também disse que a Gol aguarda a liberação do Boeing 737 Max para iniciar as operações em Juazeiro do Norte. Nesta sexta-feira (10), o grupo se encontra com representantes da Latam Airlines.