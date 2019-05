Após saída da Avianca, Gol retomará voos entre Fortaleza e Juazeiro do Norte

A companhia aérea Gol anunciou que vai ser a responsável pela retomada dos voos que ligam Fortaleza e Juazeiro do Norte, depois da saída da Avianca no Ceará. De acordo com a Gol, serão quatro voos semanais entre as cidades, entretanto ainda não há prazo definido sobre essas operações.

A Gol aguarda liberação do Boeing 737 Max, que ficou suspenso pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), depois de uma série de problemas técnicos no modelo, para então fazer a organização da malha viária.

Um ano de conexões

O pronunciamento da Gol foi realizado no evento de celebração de um ano de operações do hub Gol/Air France-KLM em Fortaleza. Em um ano, as três empresas aéreas conduziram mais de 2,5 milhões de viajantes entre voos domésticos e internacionais, em mais de 17 mil voos operadores pela parceria.

"A Gol atua para oferecer o melhor serviço ao mais baixo custo e com excelência no atendimento ao Cliente. Em parceria com a Air France KLM, temos exatamente essa combinação, com a integração dos produtos e serviços das empresas", diz Eduardo Bernardes, vice-presidente comercial e marketing da Gol.

O diretor geral Air France-KLM para a América do Sul, Jean-Marc Puchol, afirmou que a celebração representa, "a concretização de um projeto que reforça a importância das regiões Norte e Nordeste para as companhias".

Na celebração, o secretário do Turismo do Estado do Ceará anunciou que a empresa aérea Latam também irá operar uma rota ligando a cidade de Juazeiro do Norte, mas para Brasília (DF). Porém, não há data para o início desta operação.