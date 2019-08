Após questionamentos, Caixa eleva porcentual de empréstimos ao Nordeste para 3%

A Caixa elevou o porcentual de novos empréstimos aos Estados e municípios do Nordeste de 2,2% para 3%, nos últimos quatro dias, depois que o banco foi questionado sobre a queda dos repasses à região, no início desta semana.

Reportagens publicadas nos últimos dois dias mostraram que a Caixa reduziu a concessão de novos empréstimos para o Nordeste neste ano. O levantamento foi feito com base nos números do próprio banco e do sistema do Tesouro Nacional.

Em 2019, até a última terça-feira (30) o banco autorizou novos empréstimos no valor de R$ 4 bilhões para governadores e prefeitos de todo o País. Para o Nordeste, foram fechadas menos de dez operações, que juntas totalizam R$ 89 milhões, ou cerca de 2,2% do total - volume muito menor do que em anos anteriores.

Desde então, seis novos empréstimos para municípios, dois da Bahia e um do Piauí, entraram no sistema, totalizando R$ 48,3 milhões. Com isso, o total de repasses para o Nordeste em 2019 passou para R$ 136,38 milhões. A somatória de todos os novos empréstimos feitos pela Caixa também teve aumento, de R$ 4 bilhões, passou para R$ 4,48 bilhões.