Após questionamentos, Avianca pede abrandamento de regras

Após a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) questionar na Justiça paulista o leilão das autorizações para pousos e decolagens (slots) e a emissão do Certificado de Operador Aéreo (COA) da Avianca Brasil, a companhia em recuperação judicial solicitou o abrandamento de regras e requisitos cobrados pela agência.

O questionamento põe em xeque a realização do leilão dos ativos da companhia previsto para a próxima terça-feira (7), que inclui sete slots de Fortaleza.

Segundo a Anac, os slots não fazem parte do patrimônio da empresa e, portanto, não podem ser comercializados. Já a Avianca alega que “o principal ativo de uma companhia aérea é o direito histórico de uso de slots em aeroportos coordenados, obtido e mantido em razão da sua capacidade de prestar serviços”.

Em seu Plano de Recuperação Judicial (PRJ), a Avianca fatiou a empresa em sete Unidades Produtivas Isoladas (UPIs). Os slots de posse da companhia seriam repartidos entre seis das UPIs, que, por sua vez, seriam vendidas no leilão e passariam a pertencer aos adquirentes.

Entretanto, a agência entende que, por se tratar da exploração de um serviço público, não é possível “retalhar suas operações e desestruturar sua forma de prestar serviços, pois estes só têm significado compatível com o direito se integralmente compatíveis com o título jurídico que lhe deu origem: a outorga”.

Caso constatada a impossibilidade da companhia de manter a regularidade da operação, ela perde o direito aos slots.

O entrave pode trazer insegurança jurídica para as companhias que vierem a comprar os ativos da Avianca. Azul, Gol e Latam já demonstraram interesse e irão participar do leilão. A Avianca sugere ainda que, após a transferência de titularidade das UPIs, a Anac passe a fazer as exigências estabelecidas aos novos proprietários.