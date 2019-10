Após post viralizar, vendedor de sapatos é efetivado e completa três anos em loja; veja dicas

Ser efetivado é o desejo de todo trabalhador temporário e para assinar a carteira vale qualquer esforço extra, inclusive uma campanha em rede social. Foi o que fez a professora Aline Alves há três anos. Mas, no caso dela, a publicação no Facebook foi para contar que o pai, Deysenaldo Nobre, de 54 anos na época, precisava bater uma meta mínima na Casa Pio do North Shopping Jóquei.

Ele não apenas conseguiu atingir os R$ 1 mil em vendas por dia, segundo ele, como está até hoje como vendedor na mesma loja.

Em sua primeira tentativa nessa loja como vendedor de sapatos em 2015, ele não conseguiu ser efetivado exatemente por conta dessa meta. "O gerente ficou até com pena de me dar as contas. Eu tinha bom comportamento, que é uma coisa que eles analisam, mas eu não tinha atingido a meta mínima", explica.

No decorrer do ano seguinte, fez um bico em um plano funerário e apostou em outras tentativas por meio do Sine/IDT, porém não obteve nada fixo. Até que no fim de 2016 aceitou o convite do gerente para uma nova tentativa como temporário na alta estação de dezembro. Nessa segunda chance, ele já estava mais prático e ágil no serviço, segundo ele, no entanto a ajudinha virtual da sua filha foi peça-chave na efetivação.

"Quando a minha filha fez a postagem que viralizou, eu já tinha alguns clientes, mas veio mais, que me fez bater todas as metas. Por conta disso, eu fui efetivado. Estou com três anos de trabalho agora. Foi uma ajudinha que caiu do céu", pontua Deysenaldo.

Agora, aos 57 anos e três anos como vendedor na empresa, continua com muitos clientes ainda da sua época de temporário. "Eu fidelizei os mais regionalizados, da área da Parangaba, do Bom Jardim, do Conjunto Ceará, eu tenho muitos clientes", completa.

E aos novos temporários que aparecem na loja, ele não cansa de oferecer conselhos para ajudá-los na contratação.

"O que faz uma pessoa ser efetivada é se destacadar nas metas de vendas, fazer um bom atendimento, ter atenção, conhecer bem o estoque e adpatação ao estilo do vendedor. Isso facilita. Inclusive, entraram seis temporários agora", destaca.

Na verdade, praticamente todo fim de ano o quadro de funcionários da Casa Pio dobra para atender a alta demanda de vendas para o Natal e Réveillon, conforme o gerente Ricardo Araújo. A média regular de sua loja no Jóquei é de 53 funcionários e ele espera fechar 2019 com 108 colaboradores, somando a área de vendas, caixa e outras funções.

Para ser efetivado, ele dá a dica: "É atenção, a forma como trata o cliente. Tudo isso conta, não só o geral de vendas. A gente tem que atender não só no cliente para hoje, mas para ele voltar mais vezes e acabar fidelizando", ressalta.





De acordo com o gerente do Sine/IDT, Jidlafe Rodrigues, o segredo é tratar a vaga temporária como uma já permanente, com atitude de que foi contratado. Para ele, é preciso ouvir o que o cliente deseja e ter também disposição física, paciência e fazer com que o cliente se sinta bem durante o atendimento.

No geral, neste fim de ano, a previsão é de geração de 3,7 mil empregos temporários no comércio cearense, conforme a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A taxa de efetivação desses trabalhadores pode chegar a 40% em 2019.

Para encontrar uma vaga, segundo Jidlafe, o candidato pode ir até o Sine/IDT portando apenas a carteira de trabalho para ver as opções que estão abertas no Estado. O currículo é opcional, porém orienta levar para gantir que não esqueça de fornecer informações importantes sobre histórico escolar e profissional durante a entrevista.

"Se ele quiser também distribuir os currículos nas empresas, isso é bom, não faz mal. Mas, é muito importante que ele tenha foco. Se ele está procurando uma vaga para vendedor, então o objetivo do currículo deve ser vendedor, colocando os cursos e as experiências para essa função. Não adianta colocar experiências totalmente diferente disso", aponta.

"E não precisa transformar o seu currículo em um panfleto. Só coloca nas empresas que você realmente quer trabalhar, com foco naquela ocupação que você deseja", alerta o gerente do Sine/IDT.

Confira abaixo mais dicas para se aproximar da contratação ao fim do período como temporário.