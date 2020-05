Após lockdown na Capital, Decon recomenda que shoppings da RMF não façam drive-thru

O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) do Ministério Público do Ceará (MPCE) teve conhecimento de que os shoppings de Fortaleza e região metropolitana estão realizando vendas por sistema de drive-thru em seus estacionamentos e emitiu recomendação aos empreendimentos para suspensão da prática.

O documento também é direcionado aos municípios de Fortaleza, Eusébio, Caucaia e Maracanaú, por meio de seus agentes fiscalizadores, que segundo o Decon devem coibir a realização das referidas práticas comerciais. Os recomendados foram notificados hoje (7).

A recomendação orienta que os empreendimentos se abstenham de realizar eventos e atividades comerciais no sistema drive-thru, durante o período de vigência da suspensão das atividades não essenciais, nos termos dos decretos expedidos pelo governo do Estado e pelas prefeituras.

A secretária-executiva do Decon, Promotora de Justiça Liduina Martins, destaca que tais atividades comerciais se caracterizam como uma forma grave de exposição da saúde de consumidores e colaboradores e que já estavam suspensas por força dos decretos estadual e municipais.

"As empresas já têm ciência que não podem funcionar, pois os decretos estadual e municipais suspenderam as atividades não essenciais, como lojas, estabelecimentos que pratiquem o comércio ou prestem serviços de natureza privada, como shopping center, galeria/centro comercial e estabelecimentos congêneres", ressalta Liduina Martins, secretária-executiva do Decon.

Aos municípios, o órgão consumerista recomendou, por meio de seus agentes fiscalizadores, que adotem todas as providências necessárias e suficientes para coibir a realização de atividades comerciais no sistema drive-thru programadas para acontecer nos shoppings centers e demais estabelecimentos de Fortaleza e Região Metropolitana.

Providências

Por fim, o Decon requisita informações sobre as providências adotadas por parte dos órgãos e entidades públicas em relação ao atendimento da recomendação, no prazo de 48 horas, por meio do e-mail institucional procon-ce@mpce.mp.br. O descumprimento injustificado do documento poderá acarretar a adoção de medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis.