Após fim da Avianca, Gol terá voos entre Fortaleza e Juazeiro do Norte

A Gol Linhas Aéreas confirmou novos voos entre Fortaleza e Juazeiro do Norte. Serão seis frequências semanais que iniciam a partir do dia 2 de setembro. A vendas dos bilhetes iniciaram nesta quarta-feira (3). As novas operações cobrem uma parte do espaço deixado pela Avianca Brasil com o fim dos voos para o Estado, em 26 de abril.

Em comunicado, a Gol informou que "vem investindo no Estado do Ceará nos últimos anos ampliando e diversificando a malha com mais voos. No ano passado, a companhia iniciou as operações do seu hub em Fortaleza". A empresa acrescentou que disponibiliza cerca de 430 frequências semanais no Estado, entre pousos e decolagens.

Os voos partem de Fortaleza de domingo à sexta-feira às 23h55 e chegam em Juazeiro do Norte às 00h55. Já o trecho de volta é realizado de segunda a sábado, partindo às 04h05 e aterrissando na Capital às 05h05.

Preços

Em relação aos valores, os bilhetes, com ida no dia 2 de setembro e volta no dia 9 do mesmo mês já incluídas as taxas de embarque e sem bagagem, estão custando cerca de R$ 1.108,77, conforme pesquisa direta realizada no site da companhia.

A Azul Linhas Aéreas, que também possui seis frequências semanais para o mesmo trecho, está comercializando bilhetes para a mesma data e com as mesmas condições a R$ 822,58.