Após corte na Selic, dólar abre em forte alta

Em reação a um novo corte da taxa básica de juros (Selic) na quarta-feira (7), o dólar abriu a quinta (8) superando a máxima histórica em valores nominais, sendo negociado acima de R$ 5,85. O movimento se deu após o Banco Central (BC) cortar a taxa básica em 0,75 ponto percentual, acima das expectativas do mercado, que esperava um corte de 0,50 ponto. Com esse novo corte, a Selic atingiu seu menor patamar histórico, a 3% ao ano.

Na quarta, a moeda americana encerrou o dia em alta de 1,96%, vendida a R$ 5,70. No acumulado do mês, a alta é de 4,84% e ano de 42,23%. Além do corte de 0,75 ponto percentual, o Comitê de Política Monetária do BC (Copom) indicou a possibilidade de um novo corte na próxima reunião do colegiado, que ocorrerá nos dias 16 e 17 de junho.