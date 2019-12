Aplicativos de transporte chegam a custar o dobro na noite de réveillon, rumo ao Aterro

Com o decorrer das horas antes da virada do ano, os preços de viagens dos aplicativos de mobilidade, como Sinditáxi, Uber e 99, registram valores maiores. O Sistema Verdes Mares comparou os preços simulados de alguns pontos de Fortaleza, rumo ao Aterro da Praia de Iracema e constatou mais que o dobro na diferença entre os valores por volta das 13h deste dia 31 e as 20h30 da mesma noite em determinados locais de partida.

Saindo do Centro Social Urbano, no Conjunto Ceará, os preços na tarde desta terça-feira eram de R$ 43,29 para Uber, R$ 57,50, no Sinditáxi e R$ 25,50 para a 99. Já no horário da festa de réveillon, o mesmo trajeto custava R$ 63,47 no Uber, R$ 83,50 no Sinditáxi, e R$ 50,80 no 99.

Partindo do Terminal da Parangaba, a simulação apontou, às 13h, R$ 28, 84 no Uber, R$ 55,30 no Sinditáxi, e R$ 30,80 no 99. Já à noite, os preços subiram para R$ 64,08 no Uber, R$ 55,80 no Sinditáxi, e R$ 49,60 no 99.

O Terminal do Siqueira como partida, por sua vez, calculou R$ 66,08 de Uber pela tarde, R$ 62,50 de Sinditáxi, e R$ 30,80 de 99. Já na hora da festa, os preços chegaram a R$ 66,37 no Uber, R$ 64,70 no Sinditáxi, e R$ 59,10 no 99.

A partir da Arena Castelão, os valores às 13h foram de R$ 34,74 no Uber, R$ 45,70 no Sinditáxi, e R$ 24,10 no 99. Durante a noite, os preços simulados eram de R$ 37,37 no Uber, R$ 63,30 no Sinditáxi, e R$ 61,70 no 99.

Da região da Lagoa da Messejana até o Aterro, os preços no início da tarde estavam em R$ 31,67 no Uber, R$ 48,40 no Sinditáxi, e R$ 23,70 no 99. O mesmo caminho por volta das 20h30 apontava os valores de R$ 67,38 no Uber, R$ 73,90 no Sinditáxi, e R$ 60,40 no 99.

Da área da Parquelândia, tomando como ponto de partida o North Shopping, os preços durante o dia giravam entre R$ 34,47 no Uber, R$ 23,30 no Sinditáxi, e R$ 27,20 no 99. À noite, contudo, os preços estavam em R$ 35,63 no Uber, R$ 48,70 no Sinditáxi, e R$ R$ 54,20 no 99.

Já saindo do Cuca da Barra do Ceará, os preços pela tarde foram simulados em R$ 21,50 de Uber, R$ 33,00 no Sinditáxi, e R$ 27,20 de 99. Já à noite, os valores até o Aterro da Praia de Iracema estiveram entre R$ 29,65 de Uber, R$ 48,60 de Sinditáxi, e R$ 39,80 de 99.