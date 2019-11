Aplicativos de comida têm ofertas de R$1 durante a Black Friday

Além dos descontos em lojas físicas, durante a Black Friday, os aplicativos de entrega de comida também aderiram o período de promoções. Uber Eats, Ifood e Rappi estarão com ofertas a partir de R$1. Alguns deles já oferecem vantagens aos clientes desde o início de novembro, outros vão estender as ofertas até o final do ano.

Entrega grátis

Para atrair a clientela, o aplicativo Uber Eats contém ofertas que beneficiam seus clientes até o final deste ano. Nesta sexta-feira (29), novos usuários do aplicativo poderão comprar Big Mac por R$1. A oferta é válida usando o cupom MC1 no primeiro pedido.

No mesmo dia, os consumidores poderão usufruir da promoção Compre 1, Leve 3, válidos para o Burguer King, McDonald's, Bob's, entre outras lanchonetes cadastradas na plataforma. A promoção estará ativa entre os dias 30 e 1º de dezembro para o McDonald's e Bob's.

Após o período da Black Friday, o aplicativo permanece com vantagens para os clientes. Na segunda-feira (2), o Uber Eats irá realizar a Cyber Monday. Neste dia, quem realizar algum pedido no aplicativo ganhará entrega grátis até o final deste ano. Os códigos serão enviados aos usuários na terça-feira (3).

Ofertas diárias

Já o Ifood terá, durante todo o mês da Black Friday, ofertas diárias para os usuários. Todos os dias, estão disponíveis promoções, como: "tudo por R$1", cupons de

R$ 10 ou R$ 15, entrega grátis, pratos com até 70% off + entrega grátis e “compre no almoço e ganhe um cupom de R$ 15”.

As ofertas são válidas tanto para quem já é cliente como para novos usuários.

Descontos de até 70%

A plataforma online Rappi, promove ofertas diversificadas ao longo do mês de novembro. Na vertical restaurantes, por exemplo, o consumidor pode encontrar ofertas de 50% off, dois pelo preço de um, em cerca de mil estabelecimentos por todo o País. No dia da Black Friday, os clientes poderão encontrar diversos produtos com até 70% de desconto.

Para ter acesso às ofertas, os usuários precisam baixar os aplicativos, que estão disponíveis nos sistemas operacionais Android e iOS.