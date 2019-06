Aplicativo que reúne serviços de limpeza, personal trainer e outros é lançado em Fortaleza

Um aplicativo que reúne serviços de lavagem de carro, limpeza doméstica, serviços de beleza, passeios de cães, personal trainer, reboque, médico, serviços de manutenção de casa, como pintores, encanadores eletricistas, além dos serviços de delivery, supermercado, alimentação e transporte, entre outros, é lançado hoje em Fortaleza.

De acordo com a Vix Jobs, a desenvolvedora da ferramenta, os serviços de transporte ficarão a cargo da Bella Driver, empresa de mobilidade recém-adquirida pela companhia, que já opera em oito cidades brasileiras. A ferramenta já está disponível para download no Google Play e Apple Store.

Em Fortaleza, a expectativa é que, nesta primeira etapa, mais de dois mil profissionais se cadastrem na plataforma e que 30 mil usuários utilizem a ferramenta. Segundo o diretor de Novos Negócios da Vix Jobs, Leonardo Veloso, o aplicativo é uma boa forma de oferecer trabalhos aos profissionais de vários segmentos.

"Com apenas um login, o cliente encontrará vários serviços e profissionais online. Facilmente, os clientes vão poder escolher entre negócios personalizados, com qualidade e segurança. E com rápidos cliques, encontrarão o veículo para o seu destino, ou poderá solicitar serviços ou produtos do dia a dia. Dessa forma os clientes obterão a melhor experiência, inclusive para pedir um carro. São inúmeras possibilidades, cada uma melhor que a anterior”, pontua o executivo.

A plataforma aceita pagamentos por meio de cartão de crédito, abastecimento da carteira eletrônica e transferências online de fundo.

O aplicativo possui ainda 15 mil motoristas filiados e mais de 3 milhões e meio de usuários, e estima ter 600 mil funcionários cadastrados até o final do ano em todo o País,15 mil motoristas filiados e mais de 3 milhões e meio de usuários.

Todos profissionais receberão um cartão da Bandeira ELO, com o objetivo de bancarizar àqueles profissionais excluídos do mercado financeiro. Adicionalmente será concedido um plano da operadora TIM, com 10 gigas de internet, por R$ 47 reais mensais, livres no uso das redes sociais e com ligações ilimitadas, parcialmente subsidiados pela VixJobs.