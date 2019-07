Aplicativo de transporte amplia operação para três cidades do CE

O aplicativo de transporte 99 está com cadastro aberto para motoristas, na modalidade de carros particulares, em três cidades do Ceará: Pacajus, Aracati e Iguatu.

De acordo com a empresa, a iniciativa possibilitará a geração de renda para os condutores nas três regiões do Estado. Sobre a novidade, a empresa informou a ampliação do aplicativo para outras regiões do Ceará promete oferecer uma nova opção de transporte e preço justo para os consumidores.

Além disso, a assessoria de imprensa da 99 informou que o aplicativo conecta mais de 600 mil motoristas a 18 milhões de passageiros em mais de 1.600 cidades no Brasil.

Cadastro

De acordo com a empresa, para realizar o cadastro é necessário que o motorista inclua na CNH o EAR (Exerce Atividade Remunerada) e tenha um carro com quatro portas e data de fabricação a partir de 2010. Os interessados podem iniciar o cadastro no site da 99 ou através do aplicativo.