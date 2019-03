Aos 21 anos, Kylie Jenner ultrapassa Zuckerberg e se torna a bilionária mais jovem do mundo

Kylie Jenner, 21, se tornou a empresária bilionária mais jovem do mundo com um negócio próprio, aponta um levantamento da revista americana de economia Forbes divulgado nesta terça-feira (5). A modelo, que é dona da marca Kylie Jenner Cosmetics, ultrapassou Mark Zuckerberg, criador do Facebook, que entrou para o ranking aos 23 anos.

Jenner é meia-irmã de Kim Kardashian, socialite mais conhecida da família Kardashian. Quando mais nova, ela diz, sentia-se envergonhada por ter lábios pequenos, o que motivou seu interesse por batons e lápis labiais, produtos que faziam com que ela se sentisse mais segura.

A publicação afirma que a empresa de Kylie vendeu US$ 54,5 milhões (R$ 206 milhões) em produtos, segundo estimativas da Oppenheimer, depois de a jovem empreendedora assinar um acordo exclusivo de distribuição com a varejista de produtos de beleza Ulta, em novembro de 2018. "Eu apareci em algumas lojas, fiz minhas mídias sociais de sempre... Fiz o que costumo fazer e funcionou", diz Kylie à publicação.

Na ocasião do acordo, a empresa de Kylie havia lançando seus kits de US$ 29 -um batom líquido fosco e um lápis labial- nas mais de mil lojas da Ulta. Ainda segundo a publicação, alimentada, em parte, pela expansão da Ulta, a receita da Kylie Cosmetics subiu 9% no ano passado, para estimados US$ 360 milhões (R$ 1,36 bilhão).

De acordo com a Forbes, a empresa de Kylie vale, pelo menos, US$ 900 milhões (R$ 3,4 bilhões). Isso considerando esse ritmo de crescimento e usando um índice conservador da atual -e em expansão - indústria de maquiagem.

Em janeiro de 2018, Kylie se tornou mãe de uma menina, fato que não afetou em nada sua carreira como empreendedora. "Quero ter certeza de que tudo está perfeito, de que é algo que eu usaria. Então quando vejo meus fãs comprando, usando e amando, isso é o mais animador para mim", relata.

Como única dona de sua empresa, ela disse não ter tido muito espaço para erros. Jenner é também garota propaganda da marca, que tem seus produtos divulgados e novidades anunciadas no Instagram pessoal da modelo, para mais de 110 milhões de seguidores. "Sou o rosto da minha marca e sou responsável por tudo que acontece."

A sabedoria para os negócios, no entanto, ela diz ter herdado da mãe, Kris Jenner, 62. Kylie afirma que pretende aprender muito com a matriarca, que é seu exemplo de mulher. "[Ser como] Ela é o meu objetivo. Ela definitivamente é uma parte gigante do sucesso da Kylie Cosmetics", conclui.