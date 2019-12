Ao citar Trump, Mourão nega que Brasil desvalorize moeda artificialmente

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou na manhã desta segunda-feira (2) que a decisão do presidente americano, Donald Trump, de aumentar tarifas sobre o aço e o alumínio vindos do Brasil e da Argentina são reflexo da tensão geopolítica com a China.

Mourão disse que a desvalorização artificial da moeda, motivo sinalizado por Trump para o aumento tarifário "não está acontecendo", mas não criticou o líder americano.

"Isso é característica da tensão geopolítica que estamos vivendo que gera protecionismo. É um movimento anticíclico em relação à globalização", afirmou a uma plateia de empresários em evento organizado pela Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), em São Paulo.

O vice-presidente afirmou que a ascensão da China "abriu oportunidades para países como o nosso, tanto no sentido de dinamizar as nossas exportações", no desenvolvimento de tecnologia e na captação de investimentos em infraestrutura.

"Precisamos de financiamento e os chineses estão dispostos a financiar, então vamos tratar com eles". Mourão deixou o evento sem falar com jornalistas. Em seu discurso, defendeu a urgência das reformas administrativa e tributária.