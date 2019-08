Anatel publica acórdão de TAC firmado com TIM e submete acordo ao TCU

O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) publicou na edição do Diário Oficial da União desta quinta-feira (29), o acórdão do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Grupo TIM na semana passada.

O TAC, já anunciado pela Anatel, prevê a troca de R$ 627 milhões em sanções aplicadas pelo órgão regulador por uma série de iniciativas da companhia voltadas para a melhoria do atendimento aos clientes, qualidade dos serviços e desenvolvimento da infraestrutura das redes.

A proposta de TAC ainda será submetida à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU).

Segundo o acórdão publicado no DOU nesta quinta-feira (29), o Grupo TIM terá de recolher o valor equivalente a 10% das multas aplicadas nos processos administrativos como condição para celebração do TAC.