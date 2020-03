Anatel aprova liberdade tarifária para chamadas de Longa Distância Nacional

O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou por unanimidade, na última quinta-feira (26/3), a liberdade tarifária para chamadas interurbanas de Longa Distância Nacional. Com a decisão, as concessionárias de telefonia fixa – Claro, Algar, Oi, Vivo e Sercomtel – vão determinar os valores das tarifas aplicadas aos usuários dos planos básicos de serviço nessas ligações sem necessidade de aprovação prévia da agência reguladora.

De acordo com o relator do processo, conselheiro Emmanoel Campelo, quando da submissão da proposta à Consulta Pública 9/2019, cujas contribuições foram recebidas entre 1º de abril e 1º de maio, há evidência de ampla e efetiva competição nas chamadas de Longa Distância Nacional na telefonia fixa.

A decisão da Anatel acompanha a Lei Geral de Telecomunicações, que possibilita a liberdade tarifária aos serviços prestados em regime público se existir ampla e efetiva competição entre as prestadoras do serviço.

No entanto, caso sejam verificadas práticas anticompetitivas na Longa Distância Nacional, o regime de liberdade tarifária poderá ser suspenso pela Anatel. A liberdade tarifária é adotada nas chamadas internacionais da telefonia fixa desde 2014. Para as chamadas locais, mantêm-se o atual regime tarifário com a necessária aprovação da agência reguladora para a implantação do reajuste.

Para Eduardo Tude, presidente da Teleco, site que reúne especialistas no setor, a medida não irá onerar o consumidor. "O controle era feito apenas nos planos básicos que não são usados por ninguém. Com os aplicativos como WhatsApp não há margem para os preços subirem", afirma e ainda complementa que, anteriormente, "era um controle de custos desnecessário da Anatel".

Reportagem solicitou uma declaração para o Sinditelebrasil, que representa as operadoras, mas até agora não recebemos nenhuma resposta.