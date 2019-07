Anac reajusta tarifas dos aeroportos de Viracopos e Guarulhos

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) reajustou os tetos de tarifas aeroportuárias dos aeroportos de Governador André Franco Montoro, em Guarulhos (SP), e de Viracopos, em Campinas (SP). O reajuste atinge as taxas de embarque, conexão, pouso, permanência, armazenagem e capatazia. No caso de Guarulhos, a aumento será de 3,6148% e 3,3663%, conforme o tipo de tarifa. Em Viracopos, os porcentuais do reajuste serão de 3,6931% e 3 3663%.

Pela decisão, publicada no Diário Oficial da União (DOU), a taxa de embarque em Guarulhos ficará em R$ 32,06, para voos domésticos, e R$ 56,74 para voos internacionais. Em Viracopos, essa taxa será de R$ 30,38 e R$ 53,76, para voos domésticos e internacionais, respectivamente.

Os novos valores poderão ser cobrados pelas concessionárias daqui a 30 dias.