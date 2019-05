Anac aprova atuação da empresa Air Europa no Brasil

A diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) aprovou na tarde desta quarta-feira (22) o pedido para atuação em território brasileiro da Air Europa. Trata-se da primeira companhia aérea internacional a solicitar outorga para constituição de empresa com 100% de capital estrangeiro em operação regular de passageiros no País.

Com a aprovação, e após a emissão do Certificado de Operador Aéreo (COA), a empresa poderá atuar também no mercado doméstico brasileiro. Hoje, a Air Europa já opera em rotas internacionais partindo e chegando no país, dos aeroportos de Salvador, Recife e Guarulhos para Madrid.

Negociações para a companhia começar a operar voo entre Fortaleza e Madrid estão em andamento com a Secretaria do Turismo do Ceará (Setur).