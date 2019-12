Amigo secreto: como participar de vários e não zerar a conta

O Natal está se aproximando e com ele chega também a temporada de confraternizações e de amigos secretos. Antes de aceitar todos os convites, para não arriscar zerar por completo a conta bancária, é recomendado primeiramente fazer um diagnóstico da sua atual situação econômica e ver o quanto é possível dispor dos seus ganhos para conseguir participar das festas de fim de ano.

Com o resultado em mãos, de acordo com a mestre em eduçação financeira, Ana Rosa Zilches, se o saldo não for suficiente, será necessário selecionar em quais e em quantos irá participar. "Tem o grupo da família que compensa ir, porque senão teria de dar um presente para cada um, e aí ficaria mais caro, então é por isso que a maioria das famílias faz amigo secreto", pontua Ana Rosa, também diretora pedagógica e de projetos da DSOP.



No trabalho, a prioridade é escolher o grupo que se tenha uma maior proximidade. Até porque, lembra a especialista, que fora o gasto com o presente, tem ainda a despesa com a comida do encontro ou até mesmo de uma vestimenta nova para ir à festa da empresa.

"Não se pode entrar em tudo, porque às vezes é uma pessoa com muitos relacionamentos e todo mundo convida. E para aquele evento que ela disser não, tem que entender. Se eu identificar e tiver para gastar, por exemplo, R$ 200, então dentro disso eu vou estabelecer em quais eu vou participar", completa.

Quanto ao valor ou tipo de presente, a recomendação é observar primeiro a renda dos participantes. "Depende do grupo em que se está, às vezes o mesmo grupo tem vários padrões. Posso estabelecer de R$ 100 a R$ 300? Posso, se for para salários acima de R$ 5 mil, como entre gestores. Mas, se tem aquele que está junto que é estagiário ou jovem aprendiz, tem que olhar a realidade de todos. Se o objetivo é para fazer apenas uma brincadeira, não importa realmente o valor do presente. Então, pode ser feito de chocolates ou de panetone", enfatiza.

A dica é combinar presentes úteis, que realmente são necessários e eventualmente seriam comprados ao longo do ano, para compensar o investimento dado. Ou então, também usar a criatividade ou até mesmo fazer a troca de itens que se tenha em casa, como de livros já lidos. "De repente, você pode pegar uma xícara linda em casa e encher de chocolate e dar para o amigo secreto", acrescenta.

No entanto, ela ressalta a importância de se definir uma categoria ou valor antes do sorteio dos nomes. "Se eu não estabeleci um valor ou o objeto, fica super difícil comprar um presente se eu tirar o meu chefe. Vou ter que gastar R$ 200 ou R$ 300 porque ele é o meu chefe ou coordenador", explica.

"É complicado quando deixa para o outro dizer o que quer. Pode acontecer de ser caro ou não achar o que ele está querendo, eu compro outra coisa e ele se frustra. Ou o valor é muito alto, eu me descapitalizo para atender a vontade dele. Então, por isso, é bom pré-estabelecer o que deve ser", afirma.

Para os mais planejados, a recomendação é adiantar a compra do presente durante a Black Friday ou aproveitar as promoções que acontecem depois do Natal. "Também poderia ser um amigo secreto de Ano Novo. Não poderia ser muito depois, porque senão perde a essência dele que é estabelecido para o fim de ano, não adianta fazer em janeiro ou fevereiro, que perde o olhar da confraternização final", ressalta.