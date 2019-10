Aluguel residencial em Fortaleza fica 8,5% mais caro em um ano

O aluguel residencial em Fortaleza sofreu alta de 8,50% no último ano, a terceira maior variação do País de setembro de 2018 a setembro deste ano, segundo o índice FipeZap. Atualmente, o preço médio do mestro quadrado (m²) para locação na Capital está em R$ 16,80.

Apesar da alta, no mês passado, os valores sofreram uma queda de 0,30% em relação a agosto. A média nacional, por outro lado, apresentou elevação de 0,22%, indo a R$ 29,18 o m², de acordo com o levantamento.

O valor médio para aluguel de residências em Fortaleza é o menor entre as cidades nordestinas pesquisa e o sexto do Brasil, sendo maior apenas que Goiânia (R$ 16,74), São José (R$ 16,66), Pelotas (R$ 16,22), Ribeirão Preto (R$ 16,21) e São José do Rio Preto (R$ 15,09).

Bairros

O Mucuripe foi o bairro de Fortaleza com a maior média de valor por metro quadrado em setembro, chegando a R$ 22,50/m². Também se destaca pelos altos preços cobrados Meireles (R$ 21,59/m²), Praia de Iracema (R$ 21,39/m²), Guararapes (R$ 18,86/m²) e Cambeba (R$ 17,93/m²).

No sentido oposto, a Lagoa Redonda tem o metro quadrado para aluguel mais barato da Capital cearense: R$ 9,79. Além dele, Bela Vista (R$ 9,97/m²), Henrique Jorge (R$ 10,00/m²), São João do Tauape (R$ 10,30/m²) e Jardim América (R$ 10,31/m²), são as localidades mais em conta para se alugar.

Rentabilidade

Em detrimento da alta na média de valores cobrados, a rentabilidade do aluguel em Fortaleza é a segunda menor do Brasil, segundo o FipeZap. De acordo com o levantamento, a rentabilidade local é de apenas 3,50%, melhor apenas que Niterói (3,48%). A média ponderada das 25 cidades pesquisadas aponta retorno de 4,64%.