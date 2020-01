Aluguel por temporada: saiba as cinco cidades mais procuradas do Ceará

O Ceará é um destino que oferece boas experiências para todos os gostos dos turistas. Um levantamento da Airbnb, plataforma de aluguel de acomodações, apontou as cinco cidades mais selecionadas por brasileiros para estadias. Os locais são Fortaleza, Camocim, Aquiraz, Aracati e Baturité.

As regiões favoritas contemplam belezas naturais do litoral e serras com clima ameno. Em relação à metodologia, a pesquisa analisou as reservas realizadas entre o período de setembro de 2018 a agosto de 2019.

Na alta estação deste ano, de dezembro de 2019 a fevereiro de 2020, o Estado vai receber 1,18 milhão de turistas, dos quais 1,08 milhão são nacionais e outros 99 mil são estrangeiros. O número representa um incremento de 6% em relação a igual período do ano passado, quando passaram pelo estado 1,12 milhão de visitantes. Os dados são da Secretaria do Turismo (Setur).

Impacto

No Brasil, a plataforma reúne 250 mil anúncios. De acordo com o Airbnb, o site de reservas de acomodações é um motor de empoderamento econômico que ajuda milhões de empreendedores de hospitalidade.