Alta temporada se estende até o final de agosto em Jericoacoara

Diferente dos brasileiros, com férias em julho, as férias dos europeus mantiveram o fluxo turístico em alta até o final de agosto. Em Jericoacoara, a ocupação no mês chegou a 83%, ante 81% de agosto do ano passado, segundo a avaliação do Ricardo Gusso, Secretário de Turismo de Jericoacoara.

Franceses, italianos e americanos estão entre as nacionalidades que mais visitam a praia no mês. Na avaliação de Gusso, no segundo semestre se há uma grande procura da região para a prática de esportes como kitesurf e windsurf, devido às boas condições climáticas do local.

“Nós temos os melhores ventos do mundo, com a temperatura de água que não existe em outros locais. Então essa combinação de ventos fortes, beleza natural e temperatura agradável da água, faz com que a praia seja procurada pelo mundo inteiro”, comenta.

De acordo com o secretário, em agosto, o fluxo turístico da região foi melhor que o mês de julho. O resultado de julho deste ano se manteve estável, com um fluxo de 88%, ante 89% de julho do ano passado.

Ocupação

A ocupação da rede hoteleira em Jericoacoara atingiu 95% de estrangeiros em agosto, segundo Laís Lopes, gerente do Art Hotel. Segundo ela, a grande maioria desses turistas são praticantes de windsurf e kitesurf.

Para Márcia Sousa, turismóloga e coordenadora do curso de Turismo na Faculdade Estácio do Ceará, alta temporada estendida se dá pelo grande fluxo de turistas que vem da Europa até a Capital.

“Hoje nós temos uma demanda muito grande de fluxo de voos da Europa para Fortaleza, então isso facilita a vinda dos europeus para a cidade, então nós temos uma alta temporada estendida por conta dessa flexibilidade da Europa em relação ao estado do Ceará”, pontua.

Na perspectiva de Ivana Bezerra, vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará (ABIH-Ce) as praias são um grande atrativo e, o ponto positivo é que a movimentação não fica restrita aos meses de alta temporada.

De acordo com Tony Gleidson Sousa, gerente da Alchymist Beach Club, em agosto, o fluxo de estrangeiros foi bastante pujante no mês, com uma movimentação de 80%.Nas vendas houve um aumento de 15% em relação a agosto do ano passado.

Em julho deste ano, o fluxo em Jericoacoara não atingiu as expectativas, segundo Sousa houve uma perda de 30% nas vendas em relação a julho de 2018. No entanto, em agosto desse ano ocorreu uma melhora, pela chegada dos estrangeiros.