Alimentos estão 0,88% mais baratos em novembro; preços estão mais altos nas Regionais III e V

Pesquisa do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) referente a novembro mostra que os preços caíram 0,88% este mês. A média de preços dos 60 itens pesquisados neste mês foi de R$ 436,93, contra R$ 440,82 registrado no mês passado.

A pesquisa também indica que as regionais III e V possuem os preços mais elevados, totalizando R$ 488,57 e R$ 463,48, respectivamente. Já na Regional IV, a soma apresentou os menores valores. A média de todos os itens ficou em R$ 339,44. As Regionais III e V, que abrange bairros como Parquelândia, Pici, Antônio Bezerra, e Conjunto Ceará, Maraponga e José Walter.

Preços por regionais

Regionais Preço médio total

Regional III R$ 488,57

Regional V R$ 463,48

Regional VI R$ 459,51

Regional I R$ 453,29

Regional II R$ 431,06

Regional Centro R$ 375,96

Regional IV R$ 339,44

Produtos

O levantamento mostrou, ainda, variações de até 364% nos preços entre os supermercados. O quilo do tomate, por exemplo, pode ser encontrado de R$ 1,29 a R$ 5,99.

Cinco maiores variações

Produto Menor preço Maior preço Variação

Tomate (Kg) R$ 1,29 R$ 5,99 364,34%

Cebola (Kg) R$ 1,29 R$ 4,99 286,82%

Batata (Kg) R$ 1,55 R$ 5,98 285,80%

Mamão (Kg) R$ 0,99 R$ 3,79 282,82%

Banana (Kg) R$ 1,68 R$ 5,99 256,54%

A pesquisa do Procon Fortaleza é dividida em itens de alimentação, carnes e aves, padaria, refrigerantes, frutas e verduras, higiene pessoal, limpeza doméstica e ainda cuidados e higiene infantil.