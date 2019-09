Alimentos e produtos têm valores 7,98% mais baratos em setembro

Os valores cobrados em alimentos e produtos em setembro deste ano teve uma redução de 7,98% nos supermercados de Fortaleza, de acordo com uma pesquisa do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza). Em agosto, a soma de 60 itens analisados foi de R$ 445,32. Já no último levantamento, desenvolvido entre os dias 3 e 4 de setembro, a média foi de R$ 409,79.

A instituição alerta que pode haver uma grande variação entre os locais pesquisados. O preço do tomate, por exemplo, varia até 313,10%, sendo encontrado de R$ 1,45 a R$ 5,99. O quilo do pimentão apresenta uma variação de 270,50%, podendo ser encontrado por R$ 1,39 ou até R$ 5,15.

O estudo ainda revela que a Regional do Centro segue em uma crescente no que diz respeito aos valores mais altos, totalizando R$ 479,90 a soma da média dos 60 itens pesquisados mensalmente. Em contrapartida, a Regional VI tem os preços mais baixos, somando, alimentos e produtos, aproximadamente R$ 321,61.