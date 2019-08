Alimentos e produtos ficam 1,06% mais caros em agosto nos supermercados de Fortaleza

Foto: Arquivo / Diário do Nordeste

Os preços de alimentos e produtos registraram um aumento de 1,06% em agosto nos supermercados da capital cearense. Em julho, a soma dos 60 itens pesquisados mensalmente ficou em R$ 440,65, já neste último levantamento o valor ficou em R$ 445,32, de acordo com uma pesquisa do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza), divulgada nesta segunda-feira (12).

Ainda conforme o estudo, realizado entre os dias 5 e 6 deste mês, a Regional do Centro é a que mais apresenta elevação nos preços, totalizando R$ 488,50 a soma da média de todos os 60 produtos pesquisados a cada mês. Já a Regional IV, a compra de alimentos e produtos tem valores mais baixos, somando os mesmos itens R$ 391,97.

Pelo menos 13 itens apresentam diferença acima de 100% entre o supermercado mais caro e o mais barato. O abacaxi pode ser comprado de R$ 1,99 a R$ 7,99 a unidade, apresentando uma diferença de 301,50%. O quilo da banana e do alho também apresentam alta variação de preços com 202,52% (R$ 1,98 a R$ 5,99) e 202,32% (R$ 12,90 a R$ 39,00) de diferença, respectivamente, segundo o estudo do Procon Fortaleza.

Veja quais foram as cinco maiores variações

Produto Menor preço Maior preço Variação

Abacaxi (Unidade) R$ 1,99 R$ 7,99 301,50%

Banana (Kg) R$ 1,98 R$ 5,99 202,52%

Alho (Kg) R$ 12,90 R$ 39,00 202,32%

Cenoura (Kg) R$ 2,28 R$ 6,19 171,49%

Laranja (Kg) R$ 1,48 R$ 3,99 169,59%

Preços nas Regionais

- Regional Centro: R$ 488,50

- Regional III: R$ 473,53

- Regional V: R$ 465,42

- Regional VI: R$ 447,29

- Regional II: R$ 420,36

- Regional I: R$ 414,94

- Regional IV: R$ 391,97