Air Italy deve operar cinco voos na alta estação entre Fortaleza e Milão

A companhia Air Italy vai realizar voos semanais entre Fortaleza e Milão, na Itália, durante os meses de dezembro e janeiro de 2020, de acordo com slots solicitados à concessionária do Aeroporto Internacional Pinto Martins, Fraport Brasil.

As frequências serão realizadas uma vez por semana, às quintas-feiras. O voo parte de Milão, chega a Fortaleza, segue para Natal (RN) e retorna à Itália. As operações foram ainda confirmadas pelo secretário do Turismo do Ceará, Arialdo Pinho.

Nos detalhes do slot solicitado (termo usado para se referir ao direito de pousar ou decolar em aeroportos), a operação terá início no dia 19 de dezembro e será encerrada em 16 de janeiro. Ao todo, serão cinco voos neste período.

A Air Italy vai operar com o Airbus A330-200, com capacidade para transportar 252 passageiros.

As negociações com a companhia já estavam em andamento com o Governo do Estado há pelo menos três meses. “Eles estão programando, ao todo, cinco voos durante esse período, inclusive já pediram autorização. Só falta a gente sentar e consolidar essa parceria”, informou Pinho.

A Fraport Brasil e a Air Italy ainda não confirmaram as operações até o momento.

Retorno

A empresa italiana operou em Fortaleza até o ano passado, ainda sob o nome de Meridiana. Com a mudança societária, a Air Italy encerrou os voos para a Capital. A empresa tinha um voo por semana saindo de Milão (Itália) para Fortaleza, depois passando por Recife e retornando à Itália.