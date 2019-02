Air France-KLM aprova modelo de stopover apresentado pelo Governo do Estado

O projeto de stopover (parada gratuita na cidade de conexão, neste caso em Fortaleza) da Air France-KLM foi aprovado nesta quinta-feira (8), durante reunião com o secretário do Turismo do Estado, Arialdo Pinho, e o diretor geral do Grupo para a América do Sul, Jean-Marc Pouchol, e o diretor comercial para a América do Sul, Seth van Straten. "A gente apresentou a maquete do que seria o stopover e eles aprovaram. O caminho é esse e agora nós vamos juntar tudo e em 30 dias vamos apresentar em definitivo a eles", afirmou Pinho.

Segundo ele, inicialmente serão convidados para compor o projeto todos os hotéis de Fortaleza, Porto das Dunas e Cumbuco. "Vamos chamar todos os hotéis neste primeiro momento. Estamos otimistas com esse projeto".

A Air France-KLM lança a sétima frequência para a Europa em 2 de abril, tendo como destino Amsterdã, na Holanda. Ao todo, o Grupo passará a ter quatro voos semanais para a capital holandesa pela KLM e outras três operações pela Air France.

TAP

A companhia portuguesa TAP também informou ao secretário do Turismo recentemente que vai implementar o stopover no Brasil, incluindo Fortaleza. "Eu me reuni com o diretor da TAP no Brasil e o diretor de Portugal. Eles já vieram avisar que vão iniciar o stopover entre 60 e 90 dias. Eles já têm experiência em Lisboa e vão tocar isso para todo o Brasil".

Além disso, segundo o secretário, a TAP planeja uma oitava frequência semanal para Fortaleza antes do mês de setembro. "A companhia quer colocar mais um voo para cá, mas não ficou nada finalizado ou acertado sobre isso".