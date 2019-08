Air Europa confirma voos entre Fortaleza e Madrid a partir de dezembro

A Air Europa comfirmou nesta quinta-feira (22) os voos da companhia entre Fortaleza e Madrid (Espanha). As duas frequências semanais iniciam no dia 20 de dezembro deste ano. Os bilhetes já estão disponíveis para compra no site da companhia.

Os voos partem de Fortaleza às terças e sextas, ambos às 20h10 e chegam em Madrid às 9h50 do dia seguinte. O retorno acontece também às terças e sextas, decolando às 15h45 e pousando na capital cearense às 20h10. Em junho de 2020, a empresa passará a operar uma terceira frequência, ainda sem horários definidos.

Os valores das passagens variam de R$ 3.254,72 a R$ 2.606,63 dependendo do período, conforme simulação realizada no site da companhia para os de de 27 de dezembro a 3 de janeiro e 14 de fevereiro a 14 de fevereiro, respectivamente. No entanto, ao tentar prosseguir com a compra, o site apresentou erro.

Segundo nota da companhia, o avião destinado a cobrir essa nova conexão será o Airbus 330-200, com capacidade para 299 passageiros, dos quais 24 voam na classe Executiva. "A companhia aérea da Globalia, grupo líder em turismo na Espanha, chega ao seu quarto destino no Brasil e reforça, assim, seu compromisso com o país, de onde já voa desde Salvador (BA), São Paulo (SP) e Recife (PE)", destaca.

Com Fortaleza, a Air Europa possui um total de 24 destinos nas Américas.