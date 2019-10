Agri&Pec leva conhecimento e inovação para pequenos produtores do Cariri

Contribuir para o desenvolvimento sustentável da região do Cariri, estimular a difusão de conhecimento e o uso da tecnologia nas atividades agropecuárias. Estes são alguns dos objetivos do I Seminário Agri&Pec Cariri, evento de capacitação técnico-científico, que será realizado nos dias 24 e 25 de outubro no Instituto Federal de Educação do Ceará-IFCE- Campus do Crato. O seminário é uma iniciativa da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará-FAEC, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural- SENAR-CE, do Sebrae/CE e do IFCE, com o apoio do Banco do Nordeste, Banco do Brasil e Governo do Estado.

A meta do evento é capacitar mais de1.200 pessoas, entre produtores, técnicos e estudantes, por meio de uma programação técnico-científica e realizar em torno de 60 atividades entre palestras, mesas redondas e oficinas, englobando o debate de temas em torno de oito segmentos da cadeia produtiva do agronegócio: bovinocultura, avicultura, apicultura, fruticultura, mandiocultura, olericultura, agroindústria e cotonicultura.

Para o analista do Sebrae/CE, Paulo Jorge Mendes, as capacitações ofertadas durante Agri&Pec Cariri irão contribuir para a melhoria da gestão dos pequenos negócios das cadeias produtivas do agronegócio do Cariri e, ao mesmo tempo, estimular o uso de novas tecnologias e inovações que visem o aprimoramento do mercado e a melhoria da competitividade destes produtores. “O evento irá possibilitar aos produtores do Cariri o acesso a informações e orientações que os ajudarão a melhorar seus processos produtivos, a gestão e a competitividade de seus negócios”.

Além da programação de capacitação, Paulo Jorge também destaca a importância das 15 missões técnicas que possibilitarão que produtores rurais de municípios da região Centro-Sul e do Cariri participem do Agri&Pec. “A missão é uma forma de promover a inclusão de produtores do Centro-Sul e de outros municípios do Cariri, de modo que eles possam ir até o evento e tenham a oportunidade de conhecer e de levar para os seus municípios os conhecimentos e as experiências que estarão sendo apresentados durante o Seminário”.

SERVIÇO

Agri&Pec Cariri

Data: 24 e 25 de outubro de 2019

Local: IFCE- Campus Crato, CE-292, 15 - Gizélia Pinheiro (Batateiras), Crato

Mais informações: http://agripec.org