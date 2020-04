Agências da Caixa fecham nesta sexta (1º) e reabrem no sábado (2) para saque do auxílio emergencial

As agências da Caixa Econômica Federal não abrirão as portas no feriado do Dia do Trabalho, amanhã (1º), e voltam a atender ao público no sábado (2) somente para informações e saque sem cartão do auxílio emergencial.

Consulte aqui as agências que estarão abertas.

Hoje, a Caixa creditou R$ 2,6 bilhões referentes à primeira parcela do auxílio emergencial para mais de 1,7 milhão de inscritos pelo app/site e para 1,9 milhão do Bolsa Família. Desde o dia 9 de abril, quando teve início o pagamento do benefício, R$ 35,5 bilhões já foram pagos a mais de 50 milhões de pessoas, já considerando os créditos desta quinta (30).

Saque em espécie

Os beneficiários que receberam o crédito do auxílio na Poupança Social Digital já podem efetuar o saque do benefício em espécie. A retirada pode ser realizadao nos caixas eletrônicos da Caixa, nas casas lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui, de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento.

O saque para os nascidos em setembro e outubro foi antecipado e já pode ser feito a partir deste sábado (02).

Confira o calendário:

30 de abril – nascidos julho e agosto

02 de maio – nascidos em setembro e outubro

05 de maio – nascidos em novembro e dezembro

Para realizar o saque, o beneficiário precisa atualizar o aplicativo Caixa Tem, fazer o login e selecionar a opção “saque sem cartão”. O app vai gerar um código autorizador para saque, com validade de duas horas.

Mais informações

auxilio.caixa.gov.br

Central de Atendimento CAIXA – 111

Central de Atendimento do Ministério da Cidadania – 121