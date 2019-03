Agência de intercâmbio: 5 dicas para seguir antes de estudar ou trabalhar no exterior

Antes de fechar com alguma agência de intercâmbio a sua próxima viagem para trabalhar ou estudar no exterior, é preciso estar atento a alguns pontos, tanto na decisão do destino, como no serviço prometido pela empresa contratada, e no serviço de extensão de visto e permanência no país, caso precise no decorrer da viagem.

> Estudar e trabalhar fora do Brasil: melhores lugares para fazer intercâmbio

A especialista em educação internacional e carreira, Luciana Batista, lista alguns itens a serem considerados pelo intercambista antes de assinar o contrato:

Como buscar referências?

Quando a pessoa decide fazer intercâmbio, é importante que ela fale sobre o assunto com amigos ou pessoas próximas, pois alguém com certeza terá uma indicação para fazer. Além disso, é indicado buscar por empresas especializadas no objetivo que ela tem com esse intercâmbio. E verifique o tempo de mercado dessa empresa, se é filiada à Belta (Brazilian Educational & Language Travel Association) e quais premiações já tem em seu nome.

Quais detalhes devo estar atento?

Confira se o programa oferecido atende ao que se procura na viagem. Veja se as diferenças de valores entre as agências pesquisadas, na verdade, significa produto em horário diferente, com carga horária menor ou até lotada de brasileiros, devido ao baixo custo.

Quais informações sobre o contrato precisam ser analisadas?

Deve-se ver primeiro se os dados do programa contratado aparecem no seu contrato, se os valores do que está comprando batem com o que se pagou, se você precisará de visto, vacinas, seguro e itens necessários para o ingresso no país escolhido.

Quais principais serviços devem ser oferecidos para o intercambista?

Tudo necessário para o embarque, desde a análise de perfil, compra do curso e acomodação até seguro viagem, passagens, moeda local e visto, sem que tenha que ficar pesquisando e indo atrás dos detalhes por conta própria, correndo o risco de comprar passagens que exijam algum visto que não possua, vacina, ou até seguros de coberturas inferiores aos que recomendamos.

Como evitar cair em golpes ou arrependimentos?

Procurar uma agência especializada e premiada do mercado é o principal caminho para não ver seu investimento ser feito de forma errada.