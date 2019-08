Aeroportos regionais do Ceará movimentam mais de 16 mil passageiros em julho

Os terminais aéreos regionais do Ceará tiveram um fluxo de mais de 16 mil passageiros em julho. Jericoacoara obteve o maior destaque do Estado, registrando uma movimentação de mais 14 mil viajantes entre embarques e desembarques, segundo o Balanço dos Aeroportos Regionais feito pela Superintendência Obras Públicas (SOP), vinculada à Secretaria das Cidades, do Governo do Ceará.

Jericoacoara recebe constantemente voos de Recife (PE), Campinas (SP) e Belo Horizonte (MG) pela companhia aérea Azul. E pela Gol chegam aviões vindos de Guarulhos (SP) e Congonhas (SP). No terminal, atuam as empresas GOL Linhas Aéreas Inteligentes e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S, além de aviação privada.

Ao todo, o Governo comanda oito aeroportos regionais, situados em Sobral, Iguatu, Quixadá, São Benedito, Camocim, Crateús, Tauá e Campos Sales. No mês de julho, esses terminais tiveram juntos, um fluxo de 1.370 embarques e desembarques.

Em Aracati, o terminal aéreo proporcionou benefícios na dinâmica do turismo do litoral leste, fornecendo auxílio aos empreendimentos da região, principalmente para os municípios de Aracati,Beberibe, Icapuí e Fortim. No mês, o aeroporto de Aracati apontou uma movimentação de 1.077 viajantes nas operações da Azul.