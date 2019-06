Aeroporto: primeiros dias de mudanças confundem passageiros

A mudança do check-in do Aeroporto Internacional de Fortaleza ao novo prédio ainda confunde passageiros. Com o maior fluxo na manhã de hoje, o primeiro dia das companhias nacionais Azul e Gol no novo espaço, várias pessoas relataram ter precisado de ajuda para chegar ao novo terminal. Até ontem, apenas as companhias internacionais estavam utilizando a área.

Movimentação no novo check in do Aeroporto de FortalezaFoto: Helene Santos Novo acesso fica no térreo do Aeroporto, mesmo nível da parada de ônibusFoto: Helene Santos Antigo check in foi desativado (com exceção da Latam, que migra para o novo espaço amanhã)Foto: Helene Santos Placas de sinalização das mudanças no AeroportoFoto: Helene Santos

Passageiros ouvidos pela reportagem relataram que a sinalização não é suficientemente clara. Para um casal, que pediu para não ser identificado, apesar das mudanças terem sido positivas, o local ainda está um pouco desorganizado.

“A estrutura é boa, mas falta um pouco ainda de informações sobre os locais onde ficam as empresas para o check-in, creio que seja ainda pelo início das atividades aqui", diz ele. "Falta ainda poltrona, cadeiras para as pessoas se acomodarem aqui embaixo. Mas, são críticas que não se comparam às melhorias feitas, a melhoria foi significativa, mais espaço iluminado, confortável, até a refrigeração é diferente do outro lado. Parece até um outro aeroporto”.

O antigo check-in está sem utilização e não há comunicado informando as mudanças no local. No entanto, funcionários da concessionária Fraport orientam os passageiros sobre o acesso ao novo check-in.

Até esta sexta-feira (28), todas as companhias terão migrado para o novo check-in. Nesta sexta-feira (28), a Latam também atenderá no novo espaço.