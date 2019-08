Aeroporto deve ganhar checagem eletrônica de passaportes até o fim do ano

Presente nos principais terminais aeroportuários do País e do mundo, o sistema de checagem eletrônica automatizada de passaportes conhecido como e-gate será implementado no embarque internacional do Aeroporto de Fortaleza provavelmente ainda em 2019, de acordo com a Fraport Brasil.

O mesmo deve ocorrer com o Aeroporto de Porto Alegre, também sob administração da empresa alemã.

Ainda em negociações, a Fraport deverá ser responsável pela aquisição e instalação do equipamento, que será operado e mantido pela Polícia Federal. Além do e-gate, o terminal cearense vai ganhar um sistema eletrônico de leitura de bilhetes no embarque doméstico, chamado de BCBP (Bar Coded Boarding Pass), também provavelmente ainda em 2019.

O portão eletrônico e-gate substitui as convencionais cabines da Polícia Federal, onde o documento é inspecionado. A instalação do e-gate em outros aeroportos do País ajuda a reduzir o tempo de permanência do passageiro em filas. Na época da instalação do sistema no Aeroporto de Guarulhos (SP), a expectativa era que a espera reduzisse de 3 minutos para 30 segundos.