Aeroporto de Fortaleza terá novos 56 voos semanais até julho

O Aeroporto de Fortaleza deve passar a ter 56 novos voos semanais até julho deste ano. As frequências são relativas à operação de quatro novos destinos pela Latam: Vitória, Belo Horizonte, Maceió e Aracaju.

Segundo o secretário do Turismo do Ceará, Arialdo Pinho, os quatro destinos contarão com voos diários partindo da Capital, totalizando 56 pousos e decolagens por semana com as novas operações em vigor.

Apesar da informação, a companhia aérea ainda não confirmou oficialmente os novos voos e afirmou, por meio de nota, que "avalia constantemente as oportunidades de mercado conforme a demanda de cada região e segue atenta às necessidades dos clientes para iniciar, ampliar ou adequar as suas operações". Os bilhetes também ainda não estão disponíveis para venda no site da Latam.

De acordo com Pinho, os voos para Vitória devem iniciar já no próximo dia 4 de abril, enquanto os para Belo Horizonte devem ser inaugurados no início de maio. Já as operações para Maceió e Aracaju passarão a vigorar em 31 de julho.

O secretário pontua que os novos voos é desenvolvimento do centro de conexões da companhia. "É o Hub, as conexões vão aumentando. Hoje, a Latam tem cinco frequências semanais para Miami. Estava nos planos aumentar essa operação para sete vezes por semana, mas agora vai depender muito do corona vírus, temos que ver o que vai acontecer".