Aeroporto de Fortaleza inicia a semana com duas novas operações

A partir desta segunda-feira (2), o Aeroporto de Fortaleza contará com mais duas operações, uma para Juazeiro do Norte, com a Gol, e outra para Guarulhos, com a Azul.

Os voos para o Cariri terá seis frequências semanais e cobrem parte do espaço deixado pela Avianca Brasil.

As decolagens estão programadas de domingo à sexta-feira às 23h55, com chegada em Juazeiro às 00h55. Já o trecho de volta é realizado de segunda a sábado, saindo às 04h05 e aterrissando na Capital às 05h05.

Também cobrindo o espaço deixado pela Avianca, a Azul aumentará de três para quatro frequências semanais a rota Fortaleza-Guarulhos.

Os voos saem de Fortaleza às 7h, 14h10, 20h50 e 22h30. Já os retornos partem de Guarulhos às 6h35, 12h35, 15h e 23h20.

A aérea iniciou a rota, até então nunca operada pela companhia, no dia 1º de julho. Além da Azul, Latam e Gol, juntas, operam outras 11 frequências diárias para Guarulhos.