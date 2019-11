Aeroporto de Fortaleza ganha leitura automática para cartão de embarque

O Aeroporto de Fortaleza passou a contar com um sistema automático de leitura de cartão de embarque por meio da tecnologia Bar Coded Boarding Pass (BCBP). Foram instaladas oito máquinas antes do canal de inspeção do embarque doméstico e seis máquinas no acesso ao embarque internacional.

O equipamento libera o acesso do passageiro assim que ele apresenta o cartão de embarque impresso ou no celular. De acordo com a Fraport Brasil, concessionária do Aeroporto de Fortaleza, o BCBP "proporciona agilidade, melhorando significativamente o fluxo de passageiros e evitando a formação de filas".

A entrega do sistema faz parte do plano de expansão e modernização do terminal aeroportuário cearense. No fim de outubro, foi liberado um trecho da expansão da área de embarque. De acordo com a Fraport Brasil, inicialmente, as três pontes de embarque do espaço serão utilizadas para embarque remoto.

Também no mês passado foram entregues duas novas esteiras de restituição de bagagens. A área já havia recebido três esteiras.