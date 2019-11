Aeroporto de Fortaleza fica em 11º em ranking de satisfação do passageiro

O Aeroporto Internacional de Fortaleza recebeu nota 4,41, no terceiro trimestre deste ano, na Pesquisa de Satisfação do Passageiro e de Desempenho Aeroportuário, divulgada nesta quinta-feira (7) pela Secretaria de Aviação Civil (SAC) do Ministério da Infraestrutura.

O terminal ficou em 11º lugar entre os 20 avaliados pelos passageiros. Apesar da posição, o aeroporto da Capital obteve crescimento de 4,7% na nota na comparação com o terceiro trimestre do ano passado.

Entre as melhores notas recebidas pelo aeroporto estão cordialidade do funcionário da aduana (4,82), tempo de fila da aduana (4,77), cordialidade e prestatividade dos funcionários do check-in (4,76) e cordialidade dos funcionários da imigração (4,73).

As piores notas foram relativas ao custo-benefício do estacionamento (2,88), custo-benefício dos produtos de lanchonete/restaurantes (3,06), custo-benefício dos produtos comerciais (3,18) e qualidade das instalações de estacionamento de veículos (3,70).

Por meio de nota, a Fraport Brasil, concessionária do Aeroporto de Fortaleza, informou que tem como prioridade oferecer qualidade, conforto e segurança nos serviços prestados aos passageiros e usuários.

"Continuamos trabalhando nas obras de modernização e ampliação do aeroporto e ficamos felizes em confirmar, por meio das pesquisas, que nossos esforços estão sendo percebidos e surtindo bons resultados. Nosso compromisso é entregar um aeroporto moderno, eficiente e focado no cliente", acrescentou.

Satisfação geral dos passageiros, por aeroporto (notas de 1 a 5)

Campinas – 4,77

Curitiba – 4,75

Vitória – 4,65

Maceió – 4,56

Confins – 4,55

Goiânia – 4,54

Manaus – 4,53

Brasília – 4,47

Santos Dumont (Rio) – 4,44

Galeão (Rio) – 4,43

Fortaleza – 4,41

Congonhas (São Paulo) – 4,36

Porto Alegre – 4,35

Recife – 4,34

Guarulhos (São Paulo) – 4,34

Natal – 4,33

Cuiabá – 4,27

Belém – 4,23

Florianópolis – 4,17

Salvador – 4,12