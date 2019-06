Aeroporto de Fortaleza é o 5º do país e o 1º do Nordeste em número de turistas internacionais

O Aeroporto de Fortaleza é o quinto do Brasil e o primeiro do Nordeste em número de visitantes internacionais no primeiro quadrimestre de 2019. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (5) pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Com um índice de 2,26% do número total de turistas estrangeiros, o Ceará fica atrás de São Paulo (59,7%), Rio de Janeiro (19,4%), Campinas (3,1%) e Brasília (2,6%).

De acordo com Arialdo Pinho, secretário do Turismo do Ceará, o índice reforça o bom momento do turismo no estado. "Estamos crescendo mais que a média do País. Hoje somos o maior do Nordeste. Nosso esforço em garantir as novas frequências internacionais faz não só com que os índices aumentem, mas que haja impacto na economia e desenvolvimento do Estado”, frisou.

Europeus

Em relação ao número de turistas europeus, o Ceará teve o maior crescimento do País no primeiro quadrimestre deste ano. Foram 44,9 mil visitantes do continente europeu, o que representou um aumento de 65% em comparação com igual período de 2018. Em segundo lugar ficou o estado de São Paulo, com 14,9%, seguido do Rio de Janeiro, com 2,6%.

Pernambuco foi o estado brasileiro que registrou a maior queda, -17,5%. Em seguida aparece o Distrito Federal, com 13,9% a menos, Minas Gerais, com um decréscimo de 12%, Rio Grande do Norte, com menos 9,5% e por fim a Bahia, com queda de 5,2%.

O Ceará é a terceira maior porta de entrada do País em relação ao número de visitantes da Europa, ficando atrás apenas de São Paulo, com 700 mil e Rio de Janeiro, que registrou 224,1 mil.

Mercado internacional

Os dados da Anac apontaram também que a França se consolidou como o maior mercado internacional do Ceará, ficando a Itália em segundo lugar, seguida pela Alemanha. Na quarta posição aparece a Argentina. Portugal desponta em quinto e a Holanda na sexta colocação.

Além da Europa, o Ceará recebe a visita de turistas dos Estados Unidos, Colômbia, Cabo Verde e Canadá. Com permanência média de até dez dias, a renda per capita do turista estrangeiro no estado gira em torno de R$ 5,1 mil.