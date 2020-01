Aeroporto de Fortaleza é apontado como 11º mais pontual do mundo

O Aeroporto Internacional de Fortaleza foi eleito o 11º mais pontual do mundo entre os terminais de pequeno porte, classificados com movimentação entre 2,5 milhões e 5 milhões de passageiros em 2019. A lista foi divulgada pela consultoria britânica OAG (Official Airline Guide).

O ranking é estabelecido por pontualidade e considera um limite máximo de 15 minutos de atraso. Além do tempo, o estudo avalia também os problemas técnicos e cancelamentos de voo.

O índice OTP (on-time performance, da sigla em inglês) do Aeroporto de Fortaleza ficou em 83,34%, segundo a consultoria britânica.

O terminal na capital cearense foi superado pelas unidades em Reno (EUA), Guayaquil (Equador), Kuching (Malásia), Boise (EUA), Tenerife North (Espanha), Kaohsiung (Taiwan), Milan Linate (Itália), San Salvador (El Salvador), Minsk (Bielorrúsia).