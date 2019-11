Advocacia-Geral da União seleciona estagiários; inscrições vão até domingo (10)

A Advocacia-Geral da União (AGU) realiza processo seletivo de estágio com inscrições até o próximo domingo (10), às 23h59. Podem participar estudantes do curso de Direito a partir do 1° semestre. As oportunidades se estendem para todo território nacional e os interessados podem se candidatar gratuitamente.

A carga horária é de 4 ou 6 horas diárias e a bolsa-auxílio pode chegar a R$ 520. O estagiário receberá R$ 6 de auxílio para transporte por dia.

A inscrição pode ser feita pelo portal do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). As informações sobre os locais de realização de prova serão divulgadas pela AGU no dia no dia 27 deste mês.