Acordo vai tirar Estados e municípios de texto da reforma, dizem líderes

Líderes da Câmara disseram que um acordo foi fechado com o relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), para retirar do texto Estados e municípios do seu relatório.

Segundo o líder do PP, Arthur Lira, os Estados e municípios podem voltar a serem incluídos na reforma no plenário, por emenda, mas ele não acredita que haverá votos para isso. "Se os governadores quiserem garantirem os votos, eles apresentam a emenda", disse o líder da Maioria, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

O acordo foi fechado em uma reunião nesta quarta-feira (12) cedo na residência oficial de Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Segundo a reportagem, alguns pontos ainda não foram definidos, como a inclusão de mudanças para policiais.

Há uma tendência de que a capitalização fique de fora, o que ainda não foi batido o martelo.

Além disso, o relator deve restringir o pagamento do benefício do abono salarial a quem ganha até 1,4 salário mínimo (R$ 1.397 20), o que reduziria o impacto da medida em cerca de R$ 80 bilhões.